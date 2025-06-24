Министерство науки и образования намерено внедрить преподавание китайского языка в школах Азербайджана. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VIII Международной образовательной конференции ADA, сообщает Report.

Он подчеркнул, что иностранных учителей, приглашенных сюда, необходимо обеспечить высокой зарплатой: «В Азербайджане в этом отношении существует негибкая система. Мы хотим внедрить преподавание китайского языка в школах. Однако для этого в классе должно быть определенное количество учеников. К примеру, если не будет набрано 270 учащихся, то мы не сможем обеспечить выплату заработной платы учителю. Мы пытаемся устранить подобные проблемы».