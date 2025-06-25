О возможном объединении Министерства экологии и природных ресурсов с Государственным комитетом градостроительства и архитектуры поползли слухи в Азербайджане. Поводом для подобных разговоров служит не только нарастающая необходимость в более скоординированной экологической и градостроительной политике, но и все еще вакантное кресло министра экологии и природных ресурсов — министерство работает без главы уже около полугода. Всё это усиливает слухи и подталкивает к размышлениям: возможно ли структурное слияние ведомств, и к чему это может привести?

Отметим, что в начале февраля текущего года президент Ильхам Алиев освободил Мухтара Бабаева от должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана. Другим распоряжением главы государства Бабаев был назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата. С тех самых пор министерство продолжает функционировать под руководством заместителей министра экологии и природных ресурсов.

В свою очередь Minval обратился к председателю Общественного комитета при Минэкологии и природных ресурсов Амину Мамедову, чтобы получить комментарии по данному вопросу.

Как отметил собеседник, подобная практика слияния ведомств не нова, особенно в Азербайджане. К примеру, несколько лет назад Министерство транспорта было объединено с Министерством цифрового развития. И сейчас эта структура называется Министерство цифрового развития и транспорта. Оно оказалось намного эффективнее прежних. Сейчас в его подчинении находится Агентство наземного транспорта Азербайджана и другие ведомства.

По словам эксперта, в Турции тоже есть министерство, которое отвечает за контроль в области экологии и градостроительства. Это Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата. Прообразом для структурных изменений послужил опыт Германии, где вопросы защиты окружающей среды регулируются в контексте развития сельского хозяйства.

Мамедов не исключает, что, помимо Минэкологии и природных ресурсов, под слияние попадут и другие структуры. Это может быть Госслужба по вопросам имущества и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве, что в настоящее время находится в подчинении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В таком случае можно было бы сократить бюрократию в вопросах, связанных с управлением имуществом. Сегодня, чтобы выяснить, кому принадлежит тот или иной земельный участок, необходимо обращаться в Министерство экономики. А разрешение на строительство выдает Государственный комитет градостроительства и архитектуры. За безопасность строящихся объектов отвечает МЧС, а за влияние строительства на окружающую среду — Министерство экологии. Из-за отсутствия централизованной системы возникают серьезные неудобства: даже простая переписка между ведомствами занимает много времени. В конечном счёте страдают предприниматели», — сказал председатель Общественного комитета.

Мамедов отметил, что лично он выступает за то, чтобы контроль над лесами в Азербайджане передали Минсельхозу. А вот управление водными ресурсами давно передали Государственному агентству водных ресурсов.

Отметим, что редакция обратилась за комментарием в Государственный комитет градостроительства и архитектуры, однако там получить ответ по данной теме так и не удалось.