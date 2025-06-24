Лидер КНДР Ким Чен Ын, судя по спутниковым снимкам Planet Labs, отдал приказ о строительстве самого масштабного военного завода в Северной Корее. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечает BILD со ссылкой на эксперта Фредерика Спора, новая фабрика, вероятно, ориентирована не на внутренние нужды КНДР, а на экспорт — прежде всего в Россию.

«Экспорт оружия в Россию стал для Северной Кореи важным источником дохода», — объясняет Спор. По его словам, после выведения из строя части российских бомбардировщиков, Москва может сделать ставку на баллистические ракеты наземного базирования — именно такие, как северокорейская KN-23.