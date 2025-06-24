В Мингячевире проходит церемония открытия электростанции «8 Ноября».

На мероприятии выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев:

«Открытие электростанции «8 Ноября» — замечательное событие, которое значительно укрепит энергетический потенциал нашей страны. В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрирует силу, потенциал, опыт и профессионализм энергетиков нашей страны. Сегодня электростанция «8 Ноября» является крупнейшей электростанцией нашей страны. Эта станция еще больше усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, тем самым, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа».

Подчеркнув, что в настоящее время более 40 процентов нашей электроэнергии вырабатывается в Мингячевире, глава государства отметил, что вся эта проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути.

Ильхам Алиев отметил, что Мингячевир имеет богатую историю как энергетический центр, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, позволяет Азербайджану добиться успехов:

«За последние 20 лет мы построили энергетическую систему Азербайджана практически с нуля. В различных уголках нашей страны построены новые электростанции. В то же время в Мингячевире также проведены работы по реконструкции», — подчеркнул глава государства.