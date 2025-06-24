Лидер Сербии Александр Вучич отметил, что Белград полностью прекратила экспорт боеприпасов, и теперь вся произведенная продукция направляется исключительно на сербские военные склады и текущие нужды национальной армии.

«Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел. Посмотрим, что и как будет дальше в соответствии с интересами Сербии. Об этом будут проинформированы важнейшие государственные органы. Сейчас боеприпасы идут только в наши казармы и на наши склады», — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что Сербия не продает вооружение. «Мы не продаем оружие, только боеприпасы. От этого напрямую живут 24 тыс. человек, косвенно — 50 тыс., а вместе с семьями — 150 тыс. Я не собираюсь оставлять их без хлеба. Напротив, моя задача как президента была открыть им рынки, и я открыл им почти все азиатские и американский рынок. В Соединенные Штаты Америки уже 15 лет экспортирует «Први партизан», и американцы сами потребляют 80%, потому что это первоклассные боеприпасы», — отметил сербский лидер.