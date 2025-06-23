В ходе продолжающегося 23 июня в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, подтвердил, что на некогда оккупированных территориях Азербайджана были размещены лица, привезенные из Сирии и Ливана.

Отметив, что часть граждан Армении из приграничных с Азербайджаном регионов — Горусского и Кафанского районов Армении, приехала в Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы, которые тогда находились под оккупацией, и поселилась там, он добавил: «Поскольку на этих территориях были большие возможности для осуществления деятельности, особенно в сельскохозяйственной области. Переселённые лица в основном занимались сельскохозяйственными работами. Вы знаете географию Сюникского района. Там нет широких возможностей для сельского хозяйства. А в Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах возможностей в этой сфере было больше».

A.Арутюнян отметил, что по сравнению с приезжими из других стран, прибывших из Армении особо не поощряли к заселению: «Мы им не мешали. Они сами выбирали, где хотят жить и чем хотят заниматься».

Он подтвердил, что в Лачинском и Кяльбаджарском районах впоследствии поселились также лица армянской национальности: «Это было позже. Раньше армяне в Лачинском районе не проживали. Насколько мне известно, такая же ситуация была и в Кяльбаджарском районе».

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступления против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других многочисленных преступлениях, продолжится 30 июня.