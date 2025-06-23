Разведка США предупредила о возможном ударе Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре, сообщает Fox News

На этом фоне Катар временно закрыл воздушное пространство для обеспечения безопасности жителей и гостей.

Официальные лица США заявляют, что Иран перебрасывает ракетные пусковые установки к позициям для возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Кроме того, администрация Трампа готовится к иранскому нападению на базы США в Персидском заливе, отмечает Axios.

Масштаб ответных мер Ирана, включая число жертв, станет определяющим фактором для реакции Трампа.