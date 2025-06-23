В результате ливне в Загагатале по реке Талачай прошел сель, который повредил защитную дамбу.

Подъем уровня воды в реке вызвал частичное разрушение каменно-бетонной дамбы, которая защищает городскую улицу от наводнений, уточняет «Репорт».

Следует отметить, что дамба была построена в 1980-х годах и уже давно отслужила свой срок.

По словам главного инженера Загатальского Управления эксплуатации мелиоративных систем Джейхуна Мирзаева, подъем воды в реке создал угрозу для отдельных участков. «В защитной дамбе, ограждающей часть города, образовались трещины, также зафиксировано оползневое смещение грунта. Уже разработан проект по строительству 300 погонных метров новой дамбы», — сказал он.