Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил о важности увеличения числа образовательных инициатив и стипендиальных программ в поддержку девушек.

Министр выступил на мероприятии, посвященном выпускному дню участников проекта «Поддержка образования юных девушек», передает Report.

По его словам, исследования показывают, что образование матерей напрямую влияет на уровень подготовки и грамотности будущих поколений.

«Поэтому необходимо обеспечить участие женщин и девушек на всех ступенях образования. Мы убеждены, что подобных проектов и стипендиальных программ должно становиться больше. Это также полезно с точки зрения возрождения традиций благотворительности. Развитие общества напрямую зависит от развития женщин. Сила женщин — это не слабость мужчин, а, напротив, основа их силы. Продолжение традиций благотворительности, совместная деятельность частного и государственного секторов в этом направлении играет важную роль в развитии образования», — добавил министр.