Капитан самолета авиакомпании American Airlines, следовавшего из Нью-Дели в Нью-Йорк, запросил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, причиной этого стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner успешно приземлился в аэропорту Баку в 02:30 по местному времени.

Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь на месте. В настоящее время проводится необходимое медицинское обследование, состояние пассажира контролируется.

После завершения необходимых процедур самолет продолжил полет и в 10:31 вылетел из Баку в сторону пункта назначения.