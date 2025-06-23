Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Мухаррам.

В фетве говорится, что 1-е число месяца Мухаррам предположительно придется на 26 июня 2025 года по григорианскому календарю.

В фетве отмечено, что в этом году в отделениях банка крови а также в других медицинских учреждениях Баку и регионов будут традиционно проводиться акции по сдаче крови.

Совет старейшин напомнил верующим, что во время траурных мероприятий в течение 60 дней месяцев Мухаррам и Сафар, особенно в траурные дни Тасуа и Ашура, недопустимо нанесение телесных повреждений, кровопускание и т.д.

В то же время религиозные церемонии должны проводиться в мечетях, святилищах с соблюдением положений закона «О свободе вероисповедания».