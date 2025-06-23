Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город Евлах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Евлах. Далее президент ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе и с ходом работ, проводимых на участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, проходящем через город Евлах.

Также Ильхам Алиев принял участие в открытии в Евлахе завода по очистке воды с использованием технологии песчаных фильтров.

Ильхам Алиев принял участие в открытии узловой подстанции 110/35/10 кВ «Евлах» и Регионального учебно-лабораторного центра Открытого акционерного общества «Азерэнержи», а также центрально-аранского регионального центра управления SCADA ОАО «Азеришиг» в Евлахе.

Президент принял участие в открытии Евлахского пилотного агропарка.