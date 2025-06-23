В этом году будет утвержден новый состав минимальной потребительской корзины. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, прокомментировавший принятые поправки в закон «О прожиточном минимуме».

Согласно поправкам, помимо медицинских и образовательных учреждений будут утверждены новые нормы питания для лиц, находящихся в социальных учреждениях. Ранее действующее законодательство не предусматривало утверждение норм для социальных учреждений, что институционально не позволяло в полной мере воспользоваться этой возможностью. Новые поправки устранят этот пробел.

Кроме того, будет утвержден новый состав минимальной потребительской корзины. Отметим, что состав потребительской корзины в последний раз пересматривался 11 лет назад. Изменение состава преследует цель привести его в соответствии с требованиями статьи 3.2 вышеназванного закона. Определение нового состава минимальной потребительской корзины позволит учесть расходы, понесенные после последнего утверждения. Определение нового состава потребительской корзины также позволит увеличить прожиточный минимум, который в настоящее время составляет 285 манатов. В результате рост критерия нуждаемости позволит поднять и размер социальной помощи, выплачиваемой населению.