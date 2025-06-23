С 24 по 26 июня в Гааге пройдёт саммит НАТО, который станет ключевым событием для евроатлантической безопасности. Одной из наиболее ожидаемых тем саммита — участие Украины, получившей официальное приглашение от Альянса. Это важный политический сигнал в условиях продолжающейся войны и стратегических изменений в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие своей страны в саммите, отметив, что в Гааге будут обсуждаться как военно-политические, так и инфраструктурные аспекты взаимодействия с НАТО. Ожидается, что встреча лидеров стран — членов Альянса, в том числе и партнёров по Восточной Европе, затронет вопрос расширения сотрудничества с Киевом, а также вызовы, исходящие с других направлений — Ближнего Востока и Азии.

На этом фоне Minval обратился за комментарием к украинскому политологу Петру Олещуку, чтобы обсудить значение саммита, место Украины в новой архитектуре безопасности и влияние глобальных процессов на регион.

— Насколько важно участие Украины в саммите НАТО для безопасности Восточной Европы?

— Украина является ключевой страной с точки зрения безопасности Восточной Европы. Участие Украины в саммитах НАТО является важным не только для самой Украины, но и для НАТО. Это демонстрация единства Украины с партнёрами-союзниками. Ну и в целом, поскольку Украина является одной из системообразующих стран для безопасности в регионе, в условиях нарастающего российского империализма, российской военной угрозы, конечно, участие Украины важно. Раскол между странами НАТО углубляется, и это создаёт серьёзные риски на будущее. Особенно тревожно, что США постепенно отходят от участия в евроатлантической системе безопасности — это подрывает стабильность всего Альянса. Ожидаемый краткий и формальный саммит лишь подчёркивает глубину текущего кризиса.

— Какие перспективы у Украины на вступление в НАТО с учётом текущей ситуации?

— Несмотря на многочисленные декларации, главным препятствием остаётся позиция администрации Трампа. Они считают, что именно перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из ключевых причин российско-украинской войны. Разумеется, это неверная интерпретация. Администрация Трампа искажает реальность, подменяя причины и следствия: настоящей причиной войны стало как раз то, что США в своё время не приняли Украину в НАТО, стараясь избежать конфликта с Россией. Буферные зоны не сдержали агрессию, напротив, Россия воспринимает их как пространство для расширения своего влияния. Поэтому из-за позиции Трампа перспективы вступления Украины в НАТО сейчас выглядят малореальными. Тем не менее, если Альянс хочет оставаться значимым игроком, без Украины и её армии, обладающей уникальным боевым опытом, о реальной безопасности говорить сложно.

— Как НАТО может помочь Украине без официального членства в Альянсе?

— На фоне дистанцирования США от активной поддержки обсуждается возможность переноса центра усилий в сторону Европейского союза. Это может изменить сам характер участия НАТО в поддержке Украины. Ключевым остаётся вопрос позиции США, которой на данный момент фактически нет, и именно это является главным препятствием для эффективной помощи. Тем не менее, Украина продолжает продуктивное сотрудничество с рядом стран НАТО, включая военно-техническое взаимодействие и совместные разработки.

— Как вы считаете, отвлекла ли эскалация конфликта на Ближнем Востоке внимание мировых лидеров от войны в Украине?

— Эскалация конфликта между Ираном и Израилем — явно негативный сигнал для мира. Это усиливает нестабильность и приводит к росту цен на нефть, что крайне нежелательно для Украины. Чем выше цена, тем больше доходов у Путина и, соответственно, больше возможностей продолжать агрессию против Украины. В интересах Украины, как и всего мира, чтобы конфликт был как можно скорее урегулирован, желательно через устойчивые договорённости, хотя сейчас они не просматриваются. Кроме того, война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины и даёт администрации Трампа повод откладывать санкции против России, ссылаясь на занятость в регионе. По сути, этот конфликт выигрывает для Путина время и приносит дополнительные ресурсы для продолжения войны.

— И напоследок хотелось бы спросить: какие направления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными в ближайшие годы?

— Сотрудничество между Украиной и Азербайджаном всегда было продуктивным и основано на длительной истории партнёрства. Украина неизменно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана — это официальная и последовательная позиция. В свою очередь, Азербайджан служит для Украины позитивным примером восстановления контроля над оккупированными территориями.

Кроме того, Азербайджан важен как поставщик энергоресурсов на европейский рынок, особенно нефти и газа. Украине стратегически выгодно, чтобы Азербайджан усиливал свою роль и вытеснял Россию в этой сфере. Важно развивать новые транспортные коридоры и логистические возможности.

Интересы обеих стран совпадают по многим направлениям, включая военно-техническое сотрудничество. Азербайджан может быть заинтересован в украинских разработках, а Украина — в возможностях азербайджанского ВПК. Потенциал для углубления партнёрства остаётся высоким и очевидным.