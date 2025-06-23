Пока во всём мире страны пополняют бюджет за счёт туристов, дав им возможность непосредственно знакомиться изнутри с историческими зданиями, в Баку великолепные памятники архитектуры пустуют и даже закрыты для местного населения. Это сильно возмутило известного доктора искусствоведения, профессора Эльчина Алиева, который требует открыть двери дворцов и особняков для туристов.

«Я часто бываю за границей и посещаю исторические здания. Побывал во Дворце президента Чехии, в Белом доме, в других знаковых местах. Во всех этих странах туристам обеспечен свободный доступ. Между тем Азербайджану тоже есть чем гордиться — в отличие от многих соседей, у нас сохранились выдающиеся архитектурные памятники: от изысканного ар-нуво XIX века до конструктивизма 1920–1930-х годов, аналогов которым не найти ни на Южном Кавказе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке», — говорит профессор.

В Азербайджане имеется множество зданий — как исторических, так и современных, — на которых можно было бы зарабатывать, превращая их в туристические объекты. Однако, как считает доктор искусствоведения Эльчин Алиев, эта возможность до сих пор не реализована.

По его словам, Агентство по туризму Азербайджана должно наконец обратить внимание на этот вопрос, поскольку сегодня никто им всерьёз не занимается.

Особое внимание он обращает на исторические здания в Баку, такие как здание Национальной академии наук Азербайджана, которое, несмотря на хорошее состояние, по сути пустует. Он подчёркивает, что во дворце «Исмаилия», например, трудится всего несколько десятков человек, тогда как здание могло бы быть открыто для туристов.

«Перед зданием постоянно проходят толпы туристов. Если бы им дали возможность войти, пусть даже за символическую плату, интерес был бы огромным», — уверен профессор.

Он также отметил, что доступ должен быть открыт и в здание Союза архитекторов Азербайджана — бывший особняк мукомольного магната Агабалы Гулиева.

По его словам, нередко экскурсоводы жалуются, что даже признанным специалистам, таким как Фуад Ахундов, отказывают во входе. Это вызывает недоумение, ведь речь идёт о национальном достоянии.

Алиев напомнил, что подобные здания были построены азербайджанскими нефтепромышленниками по проектам выдающихся европейских архитекторов, и закрывать их для общества — значит пренебрегать собственным наследием. В числе недоступных он также упомянул Институт рукописей и ряд других уникальных объектов.

Он отметил, что в Баку есть множество особняков, парадные которых расписаны знаменитыми художниками. Есть и прекрасное здание Дворца счастья — но, увы, вход туда закрыт. Хотя в последние годы городские власти проделали большую работу по благоустройству как фасадов, так и интерьеров исторических зданий, эта работа не приносит дохода.

Между тем на таких объектах вполне можно зарабатывать. «К сожалению, в Государственном агентстве по туризму, похоже, просто не умеют этого делать. Возможно, здесь нужны совершенно другие специалисты — профессиональные менеджеры, которые способны монетизировать любой ресурс», — сказал архитектор.

Он отметил, что, путешествуя по другим странам, чувствуется, как туризм работает на экономику: «Шаг влево — плати, шаг вправо — купи. И всё это — в рамках хорошего сервиса. Почему бы и Азербайджану не открыть в этих роскошных интерьерах качественные магазины сувениров? Почему мы должны зарабатывать на туризме меньше, чем наши ближайшие соседи, при том что у нас куда больше исторических памятников и оснований для гордости? Это значит, что кто-то просто не справляется со своими должностными обязанностями».

По мнению профессора, Министерство культуры и Государственное агентство по туризму должны немедленно начать совместную работу в этом направлении.