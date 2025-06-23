Президент Украины Владимир Зеленский поддержал удар США по ядерным объектам Ирана.

Зеленский напомнил, что Иран поставил России «Шахеды».

«Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в поддержку России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, огромные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться», — заявил украинский президент.

Также он выступил против распространения ядерного оружия:

«И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать. Важно, что есть американская решимость в этом отношении — решимость президента Трампа. Так же надо подчеркивать, что дипломатия должна заработать».