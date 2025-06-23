МИД Северной Кореи призвал усилить осуждение действий США и Израиля в Иране.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

По мнению Пхеньяна, США и Израиль грубо нарушили суверенитет страны и Устав ООН, а также международное право.

«КНДР решительно осуждает нападение США на Иран, расценивая его как грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и безопасности суверенного государства, а также как серьезное нарушение Устава ООН», — подчеркнули в министерстве.

Северокорейские дипломаты также назвали текущую ситуацию на Ближнем Востоке результатом «дерзости Израиля».

Кроме того, постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун в воскресенье на экстренном заседании Совета Безопасности осудил Соединенные Штаты за нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.

«Вчера (в субботу — ред.) Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Китай решительно осуждает атаки США на Иран и бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии», — заявил китайский дипломат.