Франция планирует настойчивее требовать от Украины применять полученные по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA, программа экстренного кредитования) стран Группы семи (G7) средства для прямых закупок вооружений у своих производителей. Данное заявление озвучил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

Министр отметил, что Франция рассчитывает поддерживать производство на территории Украины. В первую очередь речь идет о беспилотных системах, где, по его словам, Украина занимает ведущие позиции и Франция рассчитывает перенять компетенции в этой области. Также решается вопрос с обслуживанием и запчастями для истребителей Mirage-2000 и самоходных гаубиц Caesar.

«Я буду неполиткорректен, но давайте не будем наивными: многие наши друзья и союзники уже обеспечили там свои интересы. Отныне, благодаря механизму ERA, Киеву все чаще будет предлагаться покупать напрямую у нашей оборонной промышленности», — говорится в его заявлении.