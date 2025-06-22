Шансов на получение президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира почти не осталось, пишет Financial Times. Бомбардировка Ирана стала определяющим моментом его президентства — как во внутренней, так и внешней политике. Теперь это его война.

Капитуляция Ирана укрепила бы его позиции, но полномасштабный конфликт может обернуться крахом. Верить Трампу на слово — наивно, он нарушает обещания раз за разом. Его мечты о Нобелевской премии, скорее всего, так и останутся мечтами, говорится в статье FT.

«Без одобрения Конгресса и, возможно, нарушив международное право, он пошёл на рискованный шаг — и теперь обязан довести начатое до конца», — отмечается в сообщении.