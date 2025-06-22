Удары США по ключевым объектам ядерной программы Ирана не оставили шансов на дипломатическое урегулирование конфликта: Трамп, фактически, надул мир, заявив о взятии им двухнедельного раздумья по «бомбовому наказанию» Америкой Исламской Республики, тем самым нивелировав распиаренный им собственный имидж «президента-миротворца». А поскольку мнение ближайшего окружения Трампа и демократов о включенности США в израильско-иранскую войну было полярно противоположным, как и мнение влиятельных мировых игроков, то американский президент приумножил ряды своей оппозиции и толкнул сильно ослабленный Иран и его прокси-силы на рельсы объявленного или не объявленного джихада.

Бомбардировка ВВС США иранских ядерных объектов поставила на уши весь мир, хотя ожидания вмешательства Вашингтона в израильско-иранскую войну по самому не хилому сценарию строились на примитивном объяснении: дескать, Трамп – человек импульсивный, и ожидать от него можно любого фортеля. Понятно, однако, что масштабное вмешательство в войну в таком взрывоопасном регионе, как Ближний Восток, выходит за рамки бытового эпатажного «психанул и дал в морду», и имеет совершенно другую природу – вплоть до подозрений, что Трамп чем-то обязан еврейскому лобби, прижат им к стенке, и отказать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху – не мог.

Не будем гадать – версий может быть множество. Обратимся к фактам: против вступления США в израильско-иранскую войну были многие люди из окружения Трампа, включая, как писала сама американская пресса, вице-президента Джей Ди Вэнса. Директор национальной разведки Тулси Габбард также скептически отнеслась к утверждениям, что Иран стремится создать ядерное оружие, но ее быстренько «задвинули».

То есть американская атака по ИРИ планировалась совместно с Израилем, и противники у нее были. Результат пока неизвестен – Трамп говорит, что три ключевых объекта ядерной программы уничтожены, в то время как Иран утверждает, что заранее эвакуировал эти объекты и вывез запасы обогащенного урана.

Но, собственно, дело не в том, подсуетился Иран заблаговременно (и вообще, возможно ли было это сделать), а в факте вступления Америки в войну. Возникает вопрос – что дальше? Как ответит Тегеран – Вашингтону и Тель-Авиву, если ему вообще дадут такую возможность, а не доведут Иран до полного разрушения и/или анархии с участием террористических группировок разных мастей. Часть из них может устроить теракты в самих США. И вообще не исключено, что в мире, на фоне иранских событий, начнется масштабное экстремистское движение. А если — банальный джихад?

Во-вторых, мир (как минимум, государства Персидского залива), скорее, убедятся в необходимости иметь ядерное оружие в качестве противоядия и предупредительного «щита» для охлаждения горячих голов, тем более, что страны указанного ареала с течением времени и имея колоссальные финансовые возможности, способны произвести оружие массового поражения. А уже имеющиеся ядерные державы будут стремиться к преумножению своих ядерных зарядов и их носителей. То есть в мире начнется оголтелая ядерная гонка вооружений – обратим внимание на то, что она приобретает цикличный характер.

Словом, США сейчас спровоцировали тектонический сдвиг, настроив большую часть мира (включая огромный исламский) против себя. А также и денежных мешков, работающих не на войну, дающую огромные доходы: финансовые рынки, скорее, претерпят серьезные изменения не в пользу «нормального» бизнеса. Тем более, если удары США будут иметь продолжение. И открытым остается вопрос, рискнут ли США провести сухопутную операцию в Иране? Ответ на последний вопрос зависит от того, насколько серьезно Вашингтон настроен на смену власти в Иране, а такие планы, как известно из мировых СМИ, у него есть. Израиль же открыто их озвучил.

Но что, в теории, может предпринять Иран? Из того, что на поверхности — удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Но ответ не однозначен, поскольку Иран значительно ослаблен войной против Израиля – и теперь уже однозначно – Америки. Не исключено и блокирование Ираном Ормузского пролива – опять же, мы не можем знать наверняка, каков военный потенциал Ирана сегодня, и кто готов ему подсобить действенно.

Министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи предупредил о долгосрочных последствиях американского нападения на Исламскую Республику и заявил, что его страна готова к любому ответу для защиты своего суверенитета. И на это, исходя из Устава ООН и его положений, у нее есть право самообороны. Но говорить о праве в заданных условиях – все равно, что мыть окна в тропический ливень и ураган. Плюс ООН нынче – организация совершенно не влиятельная.

А тем временем в самих США против Трампа и его администрации восстал Конгресс – решение президента по нанесению ударов по объектам ядерной программы Ирана здесь назвали «катастрофическим». Все громче звучат голоса в пользу импичмента президента хотя бы на том основании, что операция в Иране была начата без согласия Конгресса, то есть с нарушением Конституции США.

Отбомбив Иран, Вашингтон заговорил о возвращении к переговорам по ядерной сделке. Возможны ли они после такого унижения Ирана — Восток к подобным деяниям чувствителен. Стоит ли верить в то, что бомбовые удары США были подготовкой почвы для усиления американцами своих переговорных позиций? Это видится маловероятным и не может служить оправданием – дескать, «мы устанавливаем мир», дабы «сделать Ближний Восток снова великим». Скорее, пар был выпущен для удовлетворения Израиля и его лоббистов, а потом начался подсчет Трампом-бизнесменом предположительно такого рода: если Иран еще способен на серьезное сопротивление, если его ядерные объекты в результате бомбардировки по ним США, все же, уцелели, хватит ли Америке глубинных бомб – их уже потрачено шесть. Сколько их в арсенале Пентагона, знает только руководство Пентагона, но, как считается, не более двух десятков – плюс-минус коротенький «хвостик». Да и вообще, примененные впервые, настолько ли они эффективны, как утверждалось.

Но вернемся к очевидному расколу в США. В большинстве населения сама идея вступление США в войну против Ирана не приветствовалась и осуждалась – еще до того, как реально рвануло. Конгресс, как минимум, попытается теперь принять акт, ограничивающий полномочия президента в контексте израильско-иранского конфликта. Удастся ли это – неизвестно. Но с большой долей уверенности можно говорить, во-первых, о политическом расколе внутри США и усилившимся недоверии к Трампу не только на Ближнем Востоке, но и практически во всем мире.

А мир этот – пусть не весь – уповал на то, что «Вот приедет барин (Трамп), барин нас рассудит». Барин и рассудил, оставив хвосты (может, и радиоактивные, а сколько таких еще будет?) не только на Ближнем Востоке, которого, вероятно, ожидает серьезная перегруппировка сил. Мусульманские страны вряд ли допустят безоговорочной победы Израиля (вместе с США) в своих регионах, поскольку это означает установление в них сионистского режима.

Словом, Трамп уже не миротворец, Иран еще не пал, а Ближний Восток на пороге большого пожара. И невольная ассоциация: 22 июня 1941 года, в 3:30 утра Германия напала на СССР. В это же время, спустя 84 года, США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана.

P.S. Для некоторой полноты картины: шиитское движение хуситов пообещало поддержку Ирану после ударов США – об этом заявило политбюро движения хуситов «Ансар Аллах», передает Al Masirah. В заявлении подчеркивается, что удары США были нанесены «на фоне поддержки Ираном палестинского дела, джихада и движений сопротивления против сионистского образования». «Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии» — заверили представители движения. Какой именно может быть их поддержка, не уточняется.

Напомним, хуситы пообещали атаковать корабли США в случае их участия в конфликте вокруг Ирана.