США добились уничтожения ядерной программы Ирана. Об этом поведал глава Пентагона Пит Хегсет в ходе совместной пресс-конференции с руководителем Комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном.

По его словам, Трамп уже более десяти лет последовательно заявляет, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

«Благодаря решительному и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности принципу «мир посредством силы» ядерные амбиции Ирана были уничтожены», — сказал Хегсет, добавив, что многие президенты «мечтали ударить» по иранской ядерной программе, но до Трампа никто не мог это сделать.

Хегсет при этом отметил, что целью атаки США в Иране не была «смена режима». «Эта миссия — не о смене режима», — заявил он.

Шеф Пентоган добавил, что удар США был «высокоточной операцией», которая должна была устранить угрозы нацбезопасности со стороны «иранской ядерной программы».