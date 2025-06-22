Азербайджан выражает глубокую обеспокоенность из-за дальнейшей эскалации напряженности после военных операций США, направленных против иранских ядерных объектов.

Данный посыл приводится в заявлении МИД Азербайджана по следам атак США на иранские ядерные объекты.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от дальнейшей эскалации ситуации и отдавать приоритет диалогу и дипломатии для решения имеющихся проблем», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.