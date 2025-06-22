Украинские войска уничтожили вражеские железнодорожные цистерны с топливом. Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны

Сообщается, что операция была проведена 22 июня 2025 года. В ней принимали участие воины спецподразделения ГУР МО «Кабул 9» во взаимодействии с ОСГВ «Хортица», ОТГ «Запорожье», подразделением «Альфа» и группой Госспецсвязи Next.

Воины успешно атаковали товарный состав россиян — сожгли цистерны с топливом, предназначенным для армии России.

Операторы ударных дронов военной разведки атаковали цистерны на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск Запорожской области.

«Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес», — поведали в ГУР.

