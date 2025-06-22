На данный момент изменения радиационного фона по всей границе Азербайджана с Ираном не наблюдается, сказал азербайджанский эколог, соучредитель коалиции Environmental Protection First Амин Мамедов на фоне ночного удара США по ядерным объектам Ирана.

«Сотрудники специальных лабораторий министерства природных ресурсов Азербайджана, применяя современное оборудование, выявляют уровень радиационного фона на границах республики с Ираном. Данный процесс начался с первых дней нанесения ракетных ударов по иранской территории. Начиная с сегодняшнего утра ведение мониторинга было усилено. На данный момент изменения радиационного фона по всей границе Азербайджана с Ираном не наблюдается», — говорится в его заявлении.

Он при этом отметил, что в случае утечки радиоактивных материалов на ядерных объектах Ирана ожидаются весьма плачевные последствия для региона.

«В случае если в результате ракетных ударов будет нанесен урон атомным объектам на территории Ирана и произойдет утечка радиоактивных материалов, то в зависимости от ветра можно будет ожидать весьма негативные, плачевные последствия для всего региона», — резюмировал эколог.