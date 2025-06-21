21 июня продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На судебном заседании были заданы очередные вопросы Бако Саакяну, который в 2007–2020 годах занимал пост «руководителя» самопровозглашенного образования, созданного на территориях Азербайджана, ранее находившихся под оккупацией Армении. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Б.Саакян подтвердил, что в свое время он был одним из членов Всеармянского фонда «Айастан» (создан по указу президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1992 году — ред.).

Обвиняемый заявил, что представители армянской власти, а также «руководители» самопровозглашенного образования были членами фонда.

Он отметил, что пожертвования в фонд поступали от армян, проживающих в различных странах мира, а также от армянских бизнесменов, являющихся гражданами Армении. «Ежегодно в Европе по радио, а в США по телевидению проводились мероприятия, во время которых собирались средства», — добавил он.

Б.Саакян отметил, что часть средств, собранных фондом, направлялась на различные проекты в Армении, а другая часть — на осуществление различных работ в самопровозглашенном образовании (инфраструктура, здравоохранение, образование). Он также рассказал об одном из проектов фонда. Так, на собранные фондом средства были построены две дороги из Армении в Ханкенди: автомагистрали Ереван – Горис – Ханкенди и Ереван – Басаркечар – Ханкенди.

Отвечая на вопрос прокурора, Б.Саакян подтвердил, что по этим автомагистралям на ранее оккупированные территории Азербайджана доставлялась военная техника, поступавшая из Армении. Часть средств фонда была направлена на реализацию незаконного заселения ранее оккупированных территорий Азербайджана, отметил он.

В продолжение судебного заседания было доказано, что на территориях Азербайджана, некогда оккупированных вооруженными силами Армении, осуществлялось незаконное заселение.

В то же время был изучен ряд документов, касающихся осуществления незаконного заселения ранее оккупированных территорий, в том числе поступившие из Министерства обороны Азербайджанской Республики, Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности и приобщенные к материалам следствия.

Документы подтверждают факты незаконного расселения на ранее оккупированных территориях Азербайджана преимущественно выходцев из Сирии, Ливана, а также ряда других стран. К таким территориям относятся Лачинский, Кяльбаджарский, Зангиланский, Губадлинский и другие районы Азербайджана. На суде также были представлены копии паспортов, подтверждающих, что лица, незаконно расселенные на этих территориях, родились в Сирии, Ливане и других странах.

В представленном суду видеоматериале, подготовленном армянской стороной, приводятся слова мужчины, который говорит, что он повар и прибыл из Бейрута: «Я приехал из Бейрута. Прибыл в Карабах через Армению. Меня зовут Тони Хаджар. Я приехал и увидел, что здесь очень хорошо. Нам предоставили жилье. Здесь достаточно возможностей для работы».

В другом видеоматериале «представитель исполнительной власти» Шуши Элик Арутюнян заявляет, что местное «правительство» (имеется в виду самопровозглашенный режим – ред.) предоставило временное местожительство семье Тони Хаджара и оплачивает их счета за коммунальные услуги, а в ближайшие дни предоставит им дом.

«Представитель» отмечает, что через 10 лет проживания там дом станет их частной собственностью.

Согласно другому изученному документу, в 2001 году самопровозглашенный режим утвердил 10-летнюю программу незаконного заселения. В ней были указаны цели и географические районы незаконного заселения. Согласно этому проекту, предусматривалось строительство 10 000 квартир, 200 школ и других общественных учреждений, водопроводов, дорог и другой инфраструктуры. Было отмечено, что фонд «Туфенкян» приступил к деятельности на ранее оккупированных территориях Азербайджана в 2003 году. Основными целями проекта были «заселение и экономическое развитие». На эти цели было инвестировано около 4 миллионов долларов США.

Отвечая на вопросы прокурора, Б.Саакян сообщил, что на ранее оккупированные территории Азербайджана были привезены и расселены там в основном граждане Сирии и Ливана, а также частично жители других стран.

Б.Саакян сказал, что этими работами занималось «министерство социальной защиты» самопровозглашенного режима.

«Раньше «государственная миграционная служба» подчинялась «министерству социальной защиты». Но потом эта структура отделилась. Этот проект имел для нас стратегическое значение. Потому что после Первой Карабахской войны население резко сократилось», — добавил он.

Обвиняемый Б.Саакян далее отметил: «Эти проекты были не столь привлекательными, чтобы люди охотно приезжали и включались в эти проекты. Некоторые приезжали, знакомились с территорией, а потом решали не оставаться (не селиться – ред.) здесь. Потому что у любой семьи должны быть определенные причины для принятия такого решения. Должна быть инфраструктура, здравоохранение, школы». Он также признал, что привезенным для незаконного расселения предоставлялись преференции, в отношении них проводился ряд поощрительных мероприятий. Сюда относились различные компенсации, налоговые льготы и т. д.

По словам обвиняемого, на территории самопровозглашенного режима были места, где на один квадратный километр проживал один человек. Он также сказал, что проект не был успешно завершен, и добавил, что, хотя они хотели увеличить численность населения до 200 тысяч, сделать это так и не удалось.

Б.Саакян также подтвердил, что на ранее оккупированных территориях Азербайджана вырубались деревья: «Если возникала необходимость вырубить где-то леса, это можно было сделать только с «разрешения» соответствующих «ответственных лиц министерства». Но я не могу конкретно назвать, что это были за деревья».

Он также признал, что деревья вырубались специализированными компаниями для продажи производителям вин: «Они делали бочки разных размеров».

По словам Б.Саакяна, часть вырубленных деревьев использовалась в самопровозглашенном режиме, а часть отправлялась для использования в Армению.

Судебный процесс продолжится 23 июня.