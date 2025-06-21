В Азербайджане создан инновационный «умный ошейник», предназначенный для отслеживания состояния здоровья сельскохозяйственных животных.

Об этом сообщил директор Центра аграрных инноваций при Министерстве сельского хозяйства Анар Джафаров агентству Report.

По его словам, в селе Агалы Зангиланского района недавно прошёл учебный лагерь (bootcamp), целью которого стало налаживание сотрудничества между студентами ведущих азербайджанских вузов, обучающимися по направлениям искусственный интеллект, компьютерная инженерия и мехатроника, и агропарками страны.

Среди представленных разработок особое внимание привлёк проект «умного ошейника», созданного стартапером из Загаталы. Устройство надевается на шею крупного рогатого скота и фиксирует такие параметры, как пульс, уровень стресса и физиологические изменения животного. Все данные автоматически передаются в централизованную систему.

Кроме того, в случае нападения диких животных ошейник активирует специальные звуковые сигналы, отпугивающие хищников.

По словам Джафарова, аналогичные технологии уже используются в ряде агропарков страны, в частности в Dost Agropark, где применяются устройства польского и турецкого производства.