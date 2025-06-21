Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи скрывается в подземном бункере и опасается возможного покушения, сообщает The New York Times со ссылкой на три иранских источника. По данным издания, 86-летний Хаменеи уже выбрал троих возможных преемников и поручил Ассамблее экспертов — органу, ответственному за назначение верховного лидера — в экстренной ситуации быстро утвердить одного из них.

Как утверждает NYT, аятолла ограничил прямые контакты и общается с командующим составом в основном через доверенного помощника. Электронная переписка намеренно задерживается, чтобы затруднить её отслеживание.

В список преемников не вошёл сын Хаменеи — Моджтаба, которого ранее считали одним из фаворитов. Несмотря на близость к КСИР и духовный сан, его кандидатура была отклонена самим аятоллой, отмечает NYT.

По данным израильского портала Ynet, также ссылающегося на публикацию NYT, Хаменеи осознаёт, что Израиль или США могут попытаться его устранить. Сам он, как утверждается, воспринимает такую гибель как мученическую. В условиях нарастающей напряжённости и слухов о возможном военном вмешательстве со стороны президента Дональда Трампа, иранское руководство, по словам источников, тайно готовится к различным сценариям развития событий.