В мае 2024 года в азербайджанском секторе социальных сетей грянул скандал. Глава исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев провёл встречу с жителями села Узунтала. Опубликовал фотографии. И, как заметили внимательные юзеры, сам глава ИВ и сотрудники его аппарата разместились в тени под деревьями, а жители села сидели под солнцем. Плюс ко всему — сидеть им пришлось на маленьких стульях, которые обычно используются в детских садах. Скандал получился громкий, исполнительная власть оправдывалась: и погода в тот день была нестабильная, и стулья взяли из близлежащей школы, и вообще не надо к нам придираться.

Теперь у господина Шекилиева неприятности куда серьёзнее, чем критика в соцсетях.

Спецслужбы провели операцию в Гахском районе Азербайджана. Здесь задержаны глава ИВ, первый замглавы Эльбрус Тагиев, помощник главы Джалил Джалилов, начальник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Рахиб Назирли, председатель Гахского городского муниципалитета Эйваз Оруджов и другие должностные лица, а также водитель главы ИВ Кямран Оруджов. Список обвинений весьма внушителен: высокопоставленные задержанные подозреваются в получении взяток, присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями. И, судя по списку задержанных, в структурах исполнительной власти Гахского района была налажена целая система этого самого получения взяток, присвоения и злоупотреблений должностными полномочиями. Иначе бы вместе с главой ИВ не были задержаны и другие чиновники районного масштаба. Сколько времени действовала эта система, можно только гадать. Однако известно, что Шекилиев возглавлял ИВ Гахского района уже 15 лет — с 2010 года.

Возможно, здесь требуется разъяснить процессуальные тонкости. До вынесения судебного приговора, на стадии следствия, все задержанные лица имеют статус подозреваемых. В ходе суда — обвиняемых. И только после приговора — виновных.

Понятно и другое. Гахский район — это уже не глухая провинция, как в советские годы. Он превратился в одно из популярных туристических направлений, здесь бурно развивается агросектор, реализуются инфраструктурные проекты. Всё это делается в рамках общенациональной стратегии, а не благодаря личным заслугам главы ИВ. Но если для одних эти общенациональные программы были возможностью для развития, то другие воспринимали их как способ набить себе карманы при помощи «серых» и «чёрных» схем.

Но есть ещё одна, куда более важная сторона вопроса, которая заставляет по-иному взглянуть и на тот скандал в социальных сетях после встречи с жителями Узунтала.

Эгил Крок, один из фигурантов печально знаменитого американского Уотергейтского скандала, в своих мемуарах вспоминал, как опьяняюще действует на человека антураж власти: чёрные лимузины, спецсамолёты, статные морские пехотинцы, которые бросают руку к козырьку при твоём приближении… В такой обстановке легко почувствовать себя этаким «небожителем».

И, похоже, кое-кто в структурах исполнительной власти в регионах тоже ощутил себя этим «небожителем районного масштаба». И решил, что законы и правила написаны для кого угодно, но не для него. И это касалось не только этической стороны при организации встреч с жителями сёл, но и коррупционных схем.

В конце «десятых» в Азербайджане уже прошла серия громких арестов глав ИВ регионов по обвинению в коррупции. И в конце 2019 г. президент Ильхам Алиев коснулся этого вопроса в интервью местным телеканалам: «Если хочешь быть государственным чиновником, то служи государству на совесть. А если ты смотришь на государственную должность как на источник прибыли, тогда лучше и не иди на эту должность. Потому что станешь несчастным. Те, кто не понимает этого, считаю, должны понять, что в новый период, в стране, стоящей перед новыми вызовами, не может быть по-другому. Мы должны ещё больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше». Тогда же глава государства говорил о недопустимости чванства и высокомерия в отношении к людям.

Но, как показывают новости, к сожалению, это предупреждение услышали не все. Однако новоявленные «удельные князья» не учли того, что в Азербайджане не только развивают в регионах бизнес и туризм, но ещё и ведут жёсткую борьбу с коррупцией. У этой борьбы много составляющих. Как уже неоднократно отмечалось, основное внимание уделяется институциональным мерам, закрытию «лазеек» для коррупции. Но по-прежнему важной составляющей остаётся работа правоохранительных органов. В том числе и те самые громкие аресты. Это не просто оперативно-следственная работа — в данном случае СГБ. Это ещё и красноречивый месседж всем, кто на минуточку ощутил себя этаким «халифом районного масштаба» и решил, будто бы законы написаны для кого угодно, но не для них. Как показывает серия громких арестов последних лет, в Азербайджане никто не будет стоять над законом.