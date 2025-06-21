Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Саид Изади, глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был убит в квартире в городе Кум.

Ранее СМИ сообщали, что два человека стали жертвами ударов Израиля по иранскому городу Кум, еще четверо получили ранения.

По словам Каца, Изади «финансировал и вооружал ХАМАС» перед атакой 7 октября. «Огромное достижение для израильской разведки и ВВС, справедливость для убитых и похищенных. Длинная рука Израиля настигнет всех его врагов», — заявил министр (цитата по изданию Ynet).