Датские войска разместили в Балтийском море плавучие беспилотные аппараты для защиты подводной инфраструктуры и усиления наблюдения за «теневым флотом» России. Об этом информирует The Guardian.

Уточняется, что дроны разработаны американской компанией Saildrone и способны находиться в автономном плавании более года. Они используют бортовой искусственный интеллект, собирают данные с помощью датчиков, камер и радаров и создают более детальную картину морской активности, чем могут предоставить спутники.

Пока что для проведения оперативных испытаний на Балтике размещено четыре беспилотника, которые по форме напоминают доску для виндсерфинга. Они должны улучшить возможности датских ВМС по морскому наблюдению и сбору разведданных. Чтобы охватить всё море, нужно от 10 до 20 таких беспилотников.