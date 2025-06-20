В Сумгайыте 31-летний мужчина нанес ножевые ранения своему знакомому, пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Инцидент имел место в жилом массиве «Яшыл дере» между Эйрузом Агаевым (1994 г.р.) и Сервером Балаевым (1985 г.р.), уточняет «Репорт».

В ходе перепалки, которая вылилась в жестокую схватку, Агаев нанес Серверу Балаеву несколько ударов ножом. Пострадавший с тяжелыми ранениями был экстренно доставлен в больницу.

Эйруз Агаев был задержан сотрудниками полиции. Ведется расследование обстоятельств происшествия.