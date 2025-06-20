Согласно документу, рассмотренному в ходе судебного процесса, продолжившегося в Бакинском военном суде 20 июня, обвиняемый Бако Саакян согласился принять участие в заседании следственной комиссии, созданной некогда в Национальном собрании Армении по Апрельским боям.

Обвиняемый, отвечая на вопрос прокурора в суде, подтвердил данную информацию. Он поведал, что после Апрельских боев в Армении была создана следственная комиссия.

Ее председателем был глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян: «На заседании этой комиссии военнослужащие и гражданские лица ответили на различные вопросы. Она направила мне предложение, поскольку они не могли заставить меня участвовать в ее заседании».

Обвиняемый добавил, что ответил на вопросы следственной комиссии исчерпывающим образом.

Причину создания в Армении следственной комиссии по боевым действиям на азербайджанских территориях Б. Саакян объяснил следующим образом: «Ее создание в Национальном собрании Армении было нормальным. Потому что речь шла об операции, проводимой армянскими вооруженными силами».