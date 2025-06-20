Церемония передачи родственникам ложки военнослужащего Красной армии Мамеда Худавердиева, останки которого были обнаружены в Смоленской области, прошла в Музее Победы на Поклонной горе.

«Спасибо за Победу, которую вы подарили нам. <…> Вечная память павшим героям», — заявил племянник героя, которого цитирует ТАСС.

В свою очередь советник посольства Азербайджана в РФ Юсиф Везиров выразил благодарность поисковикам за их работу. «Низкий поклон всем поисковым группам, поисковикам. Вы занимаетесь очень нужным, очень важным делом. Это действительно наша общая Победа — Победа многонациональная. Это наша память, и это с нами навсегда», — отметил он.

В начале февраля поисковый отряд «Красноармеец» в ходе экспедиции в Духовщинском районе Смоленской области обнаружил останки четырех бойцов Красной армии. Они были найдены лежащими в траншее в метре друг от друга. Личность одного из них удалось установить благодаря ложке, на которой указаны инициалы и фамилия «М. Ф. Худавердиев». В результате архивных изысканий поисковики выяснили, что ложка с высокой долей вероятности принадлежала красноармейцу Худавердиеву Мамеду Фаттаховичу 1918 года рождения.

Худавердиев родился в селе Говери Лерикского района Азербайджана. Был призван в 1942 году в Азербайджанской ССР, воевал в составе 134-й стрелковой дивизии. Согласно донесениям, содержащимся в объединенной базе данных, он погиб 1 июня 1943 года (по другим данным, пропал без вести) при штурме высот в районе деревни Вердино (Смоленская область).