На фермерских хозяйствах встречаются случаи заражения ящуром. Об этом Minval заявил зоотехник ООО Agrodairy Кянан Алиев.

По его словам, в связи с этим в это время года в Азербайджане и соседних странах проводится сезонная профилактическая вакцинация животных. В противном случае болезнь может быстро распространиться.

Отметим, что еще в сентябре 2024 года Россельхознадзор направил в Азербайджан 150 тыс. доз противоящурных вакцин, включающих вакцинный штамм SAT-2.

Ящур — вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела. Также пузырьково-язвенные высыпания возникают на коже между пальцами и вокруг ногтей.

«В тех хозяйствах, где животных вакцинируют от ящура, заражений не бывает. Из-за высоких рисков заражения, это заболевание может быстро распространиться в районах», -сказал эксперт.

По его словам, 150 тыс. доз вакцин против ящура недостаточно для Азербайджана. Вероятно, что будет осуществлена дополнительная поставка из других источников.

«Я бываю во многих фермерских хозяйствах и могу сказать, что случаи заражения встречаются во всех районах. А вот заражения сибирской язвой мне не попадались. От этого заболевания животных регулярно прививают. Это наиболее опасное заболевание. Если возникнет вспышка сибирской язвы, придется полностью уничтожить всю ферму. Фермеры очень серьезно относятся к вакцинации животных от сибирской язвы», — сказал зоотехник.