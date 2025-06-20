В Баку начался суд по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении вице-президента французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасса Дерраза.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова слушается дело уроженца Марокко, гражданина Франции и Марокко, вице-президента компании SAUR. Однако обвиняемый не признает себя виновным и потому обратился с просьбой о прекращении уголовного дела, возвращении его на стадию предварительного расследования. Защита выразила согласие с позицией своего подопечного. Но суд решил, что оснований для приостановления или прекращения уголовного дела нет, сообщают СМИ.

Уголовное дело передано в суд для расследования. Судебное заседание назначено на 3 июля.

Отметим, что Службой госбезопасности Азербайджана Анассу Дерразу предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Напомним, что экс-глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Согласно информации, Ахмедов перевел часть денежных средств в размере нескольких миллионов долларов на счет Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Беналла в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз привлечен к ответственности в Азербайджане, ему запрещен выезд из страны, а в Интерпол подано обращение об объявлении Беналлы в международный розыск.

Отметим, что бывший охранник президента Франции Эманнуэля Макрона, Александр Беналла ранее уже имел проблемы с законом. В 2018 году он предстал перед судом по обвинению в нападении на двух протестующих в ходе митинга.

В рамках получившего широкий резонанс во Франции дела экс-телохранителя также обвиняют в использовании уже после увольнения двух дипломатических паспортов для путешествий за границу, а также — в несанкционированном ношении оружия в апреле 2017 году в Пуатье во время предвыборного мероприятия Макрона.

Макрон в 2018 году был вынужден уволить телохранителя после появившегося в сети видео, в котором тот избивает молодого человека и хватает за шею девушку в ходе протестов в Париже.

Беналла в ходе предвыборной кампании Макрона занимался обеспечением безопасности штаба, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как история с избиением демонстрантов привлекла к себе много внимания, он был отстранен от занимаемой должности. Позднее Елисейский дворец принял решение об увольнении телохранителя.