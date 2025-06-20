ПВО Израиля показала постепенное падение эффективности перехвата запущенных из Ирана баллистических ракет. За последние 24 часа она смогла перехватить лишь 65% ракет, которые выпустил по Израилю Иран. При этом ранее перехватывалось до 90% иранских ракет.

Об этом информирует NBC News.

«Иран до сих пор имеет очень совершенные ракеты, и они их используют», — отметил бывший высокопоставленный чиновник разведки Израиля, который продолжает получать ежедневные разведывательные данные.

Он добавил, что утром 19 июня Иран запустил более современные и быстрые баллистические ракеты, которые дали ПВО Израиля меньше времени на подготовку. До этого предупреждения поступали за 10-11 минут, но во время утренней атаки время сократилось до семи минут.

«Это означает, что ракеты, вероятно, были намного быстрее предыдущих. Что еще важнее, иранцы имеют навигационную систему для последней фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят, например больницу», — отметил он.

Израиль обеспокоен тем, что Иран все еще имеет большие ракетные арсеналы и может наносить ощутимые удары в течение длительного времени. Израильские военные описывают стратегию Ирана, как «стратегическое терпение», а способность Ирана проводить ракетные пуски некоторые рано списали со счетов.

«Мы должны быть гораздо осторожнее, когда говорим о неизбежном крахе режима, что далеко не соответствует действительности», — заявил чиновник.