В Волгограде двоих иностранцев задержали за попытку реализации крупной партии наркотиков. Запрещенное вещество и другие атрибуты были обнаружены в их автомобиле.

Согласно информации пресс-службы регионального Главка МВД России, в автомобиле, на котором передвигались 25-летний и 23-летний граждане Азербайджана, были обнаружены упаковочные материалы, электронные весы и свертки с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что с собой задержанные перевозили два килограмма мефедрона.

Открыто уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.