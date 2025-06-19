На суде в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами Давид Манукян ответил на вопрос о наемных военнослужащих, заявив, что подразделение «Отряд храбрецов», обнаруженное в его доме в Ханкенди, было сформировано Министерством обороны Армении. Он отметил, что это был не отряд, а рота, созданная Министерством обороны. Рота была сформирована государственными органами и направлена в структуру обороны.

На вопрос о привлечении иностранных граждан к боевым действиям обвиняемый ответил следующим образом: «Я не проверял их личности. Это не входило в мои должностные обязанности. Я не имел полномочий следить за ними или выяснять, из какой страны они прибыли», — заявил он.

Относительно обращения с пленными и заложниками обвиняемый сообщил, что не был свидетелем случаев их использования в качестве рабочей силы или применения к ним пыток. Он добавил, что этот вопрос на совести каждого — за то, кто и как с ними обращался, каждый ответит перед своей совестью. «Я скажу так: лично ко мне до сегодняшнего дня никакого физического насилия не применялось», — отметил Д. Манукян.

На вопрос о нанесении ущерба экологии Азербайджана в период оккупации, включая случаи поджогов, Д. Манукян ответил: «Моя должность не имела отношения к этим вопросам».

Он сообщил, что во время Апрельских боев 2016 года находился на территории Армении, а во время Товузских боев в июле 2020 года — на некогда оккупированных территориях Азербайджана.

Согласно показаниям обвиняемого Д.Манукяна, он был назначен на должность «первого заместителя командующего армией» приказом самопровозглашенного образования от 26 декабря 2019 года, а к исполнению служебных обязанностей приступил в начале февраля 2020 года. Он отметил, что не знает, кем именно — президентом Армении или начальником генерального штаба — была выдвинута его кандидатура.

Обвиняемый добавил, что в январе 2020 года, в связи со своим назначением, он находился на приеме у премьер-министра Армении, по вопросу присвоения ему звания генерал-майора — на приеме у президента Армении. Он добавил, что в тот период министром обороны Армении был Давид Тоноян.

Д. Манукян заявил, что во время 44-дневной войны в 2020 году он занимал «должность» «первого заместителя командующего армией» и добавил: «Мои обязанности в условиях войны были четко и кратко обозначены. Создается резервный командный пункт. В случае выхода из строя основного командного пункта, ответственность за функционирование системы связи и выполнение командных решений в течение определенного времени ложится на этот резервный пункт».

Обвиняемый заявил в суде, что не слышал о каких-либо провокациях, совершенных Арменией 27 сентября 2020 года.

В связи с этим на заседании был исследован видеоматериал на армянском языке, в котором представлены высказывания бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, — материал был просмотрен с участием переводчика. В видеозаписи, датированной 2019 годом, Д. Тоноян, занимавший пост министра обороны, заявляет: «Я, как министр обороны, категорически против тезиса о том, что можно отдать территории в обмен на мирное соглашение. Я решительно против этого тезиса. Сегодня я выдвигаю лишь один тезис: новая война — новые территории».

В видеоматериале отмечается, что съемки были сделаны в Нью-Йорке. Указывается, что Д. Тоноян выступил с открытым заявлением, в котором обозначил: «Уступок не будет, но компромисс возможен». Далее Д.Тоноян подробно рассказал о наступательных военных формированиях, заявив: «Мы должны выйти из оборонительной позиции — и мы выйдем. Мы покинем окопы и, благодаря этим наступательным соединениям, будем проводить военные операции на территории противника (имеется в виду неоккупированная территория Азербайджана — ред.)».

В Нью-Йорке Давид Тоноян, выступивший в штаб-квартире ООН в гражданской одежде, а вечером — в военной форме на встрече с представителями армянской диаспоры, рассказал о реализованных и планируемых мероприятиях в армянской армии, затронул роль диаспоры в этом процессе и отметил: «Я сам и вооруженные силы Армении – мы не особенно довольны вопросами пожертвований».