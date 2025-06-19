В ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса был изучен секретный документ, подписанный «заместителем начальника штаба «армии» непризнанного режима — крупнейшего вооруженного формирования вооруженных сил Армении — Камо Варданяном.

Документ под номером 0671, который был подписан 25 сентября 2020 года, озаглавлен как «Приказ о принятии решения об огневом уничтожении населенных пунктов противника». Согласно документу, командирам соединений и воинских частей было приказано до 28 сентября 2020 года обеспечить принятие к огневому уничтожению населенных пунктов, указанных в прилагаемом списке. В приказе указывалось, что необходимо рассчитать позиции для ведения огня, а также в полном объеме оформить и заполнить документы, касающиеся боевого применения.

Также в документе предписывается, чтобы для ведения огня ракетами дальностью поражения до 40 километров в артиллерийских частях было выделено конкретное подразделение — станция M-21: «Из предусмотренных для данной станции 80 ракет, 40 должны постоянно храниться в машинах в боевом состоянии. Оставшиеся 40 ракет должны быть загружены до выхода на боевые позиции».

Контроль за исполнением приказа возложен на «заместителя командира армии по артиллерии».

К приказу прилагался также «список населенных пунктов, подлежащих огневому уничтожению». В списке фигурируют около 70 населенных пунктов Азербайджана, включая города Гянджа, Мингячевир, Нафталан, а также районы и села Бейлагана, Агджабеди, Евлаха, Барды.