Посольство Болгарии в Иране временно продолжит работу из Баку.

Об этом сегодня заявил болгарский премьер Росен Желязков.

«На 11-й день после предупреждения мы приняли решение об эвакуации дипломатов и обратились ко всем болгарам в стране с просьбой присоединиться к колонне», — пояснил премьер-министр. Эвакуация была организована на 11 транспортных средствах, а маршрут пролегал через Азербайджан — в сторону Баку.

Посольство Болгарии в Иране не закрывается, а лишь временно будет работать из Азербайджана, пока не минует опасность, подчеркнул болгарский премьер.