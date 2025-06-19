На продолжившемся 19 июня судебном процессе над лицами армянского происхождения в Бакинском военном cуде обвиняемый Давид Манукян ответил на вопросы прокурора, поддерживающего государственное обвинение, о минировании территорий Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.

«В условно мирное время, когда я был командиром воинской части, происходили случаи, связанные с минами (имеется в виду минирование – Ред.). Хоть и не так широко, но происходили. Были даны очень четкие инструкции по хранению формуляров и карт. Перед каждым минированием отдается приказ вышестоящему командованию», — сказал бывший военнослужащий вооруженных сил Армении, занимавший различные должности и служивший в высшем военном звании генерал-майора, гражданин Армении Давид Манукян.

По его словам, в приказе четко было прописано, в скольких экземплярах должны быть подготовлены минные формуляры, карты, схемы:

«Там указываются адреса, куда что отправлять. Мы действовали согласно пунктам, указанным в приказе».