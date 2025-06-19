«Азербайджанские железные дороги» разъяснили принципы формирования цен на пассажирские рейсы после перехода на политику динамического ценообразования на внутренних маршрутах.

В АЖД подчеркнули, что цены определяются в зависимости от даты покупки, дня недели, праздников и направления сидений.

В ведомстве напомнили, что принцип динамического ценообразования введен с 1 ноября 2024 года на внутренних маршрутах. Согласно этой ценовой политике, стоимость билетов меняется в зависимости от спроса. Благодаря передовым технологиям, интегрированным в систему продажи билетов, пассажиры могут отслеживать цены в режиме реального времени и выбирать наиболее подходящее время для путешествия. Пассажиры, приобретающие билеты за 25-30 дней до поездки или выбирающие сиденья, установленные против движения, могут воспользоваться скидками.

Например, на самом востребованном маршруте Баку-Газах-Баку каждый пассажир может выбрать билет в соответствии со своим бюджетом: стандартный (например, из Баку в Газах за 16,20 маната при покупке за 25-30 дней), стандарт+ (на то же направление за 21,40 маната при покупке за 25-30 дней) и бизнес-класс (на то же направление за 39,90 маната при покупке за 25-30 дней). Стоимость билета первого класса на то же направление при покупке за 25-30 дней составляет 101,7 маната.

Цены определяются в зависимости от даты покупки, дня недели, праздников и направления сидений. Эта динамическая тарифная модель также создает для АЖД возможности планирования с точки зрения предварительного назначения дополнительных рейсов, тем самым предоставляя клиентам более широкий выбор. Цены на билеты повышаются в выходные, праздничные дни и когда билеты приобретаются за один-два дня до поездки.

Аналогичную стратегию динамического ценообразования применяют и другие страны, в том числе Россия («Российские железные дороги»). «Белорусские железные дороги» предлагают бронирование и скидки в непиковое время, а во многих европейских странах цены варьируются в зависимости от времени покупки билета, процента заполняемости и выбора места. Пассажиры АЖД также могут получить скидки на внутренних направлениях, планируя свои поездки заранее.

Что касается стоимости билетов, если в расписании движения на выбранную дату отображается высокая цена, например выше 100 манатов, это означает, что места в других классах закончились, и доступны только места первого класса – самого высокого класса. Цены на первый класс выше, чем на стандартный и бизнес-класс.

Пассажиры, путешествующие первым классом «Азербайджанских железных дорог», могут пользоваться VIP-залами железнодорожных вокзалов Баку, Гянджи и Габалы в течение 1 часа до отправления поезда или после окончания путешествия. Ручная кладь доставляется в зал или непосредственно в поезд по желанию пассажира. В случае размещения ручной клади в зале сотрудник АЖД сопровождает пассажира и его ручную кладь до поезда.

В VIP-зале пассажиру предоставляются следующие бесплатные услуги: неограниченная вода, чай, кофе; доступ в интернет (Wi-Fi); зона отдыха, оборудованная удобной и мягкой мебелью; информационные печатные материалы о достопримечательностях города (буклеты, брошюры); встреча пассажира по окончании поездки; 2-часовая бесплатная автостоянка на Бакинском железнодорожном вокзале.

По окончании путешествия проводник вагона направляет пассажира к представителю АЖД на вокзале. Он встречает пассажира и сопровождает его вместе с ручной кладью до VIP-зала.

Пассажирам, путешествующим первым классом, во время поездки в поезде предлагается бесплатное питание. Ассортимент питания включает: закуски, завтрак, сэндвич, фруктовый сок, хлеб, горячие напитки (чай, кофе) с сахаром и воду. Чай, кофе и вода предоставляются без ограничений и бесплатно.

В салонах первого класса сиденья оснащены электрическими розетками и подлокотниками, индивидуальным освещением, а сиденья регулируются по желанию. Также сиденья первого класса в двухэтажных поездах могут поворачиваться на 180 градусов. Во время поездки пассажирам предоставляются подушки, одеяла и тапочки.

Отметим, что в социальных сетях возмущаются стоимостью билетов на поезд в Газах в 150 манатов.