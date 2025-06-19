20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-22, днем — 26-31° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 30-35° тепла, в горах ночью 5-10, днем — 13-18° тепла.