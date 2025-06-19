В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) преподаватели могут получать зарплату в 7-8 тыс. манатов, и эта реальная цифра.

«Мы создали в UNEC конкурентную среду. Зарплаты преподавателей рассчитываются по дифференцированной системе, основанной на их рейтинге. Для этого разработано специальное программное обеспечение. Преподаватели, вошедшие в первую десятку рейтинга, получают в 2 раза больше, чем базовая ставка, а занявшие с 11-го по 30-е места — на 70% больше. Кроме того, мы внедрили статус исследователя, чтобы стимулировать научную активность. Наша особенность в том, что мы первыми в регионе реализовали модель цифрового университета», — сказал Мурадов на мероприятии, приуроченном к 95-летию вуза, передает Report.