МИД КНДР осудил атаку Израиля на Иран, назвав эти действия бесчеловечным преступлением, которого нельзя было допустить.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР выражает серьезную озабоченность военными ударами Израиля и решительно осуждает это. <…> Израиль, пользующийся поддержкой и помощью США и Запада, является раковой опухолью для мира на Среднем Востоке и главным виновником разрушения глобального мира и безопасности», — говорится в заявлении.

В МИДе также осудили западные страны, которые оказывают поддержку израильской стороне.