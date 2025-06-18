Иран был в нескольких неделях от получения ядерного оружия, сказал американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Репортер спросил его, что он хотел бы сказать американцам, которые не желают вступления в США в еще одну войну, на что Трамп ответил: «Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его».

«Весь мир взорвется, если у Ирана появится ядерное оружие», — добавил американский лидер, отметив, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку. «Они бы использовали его, знаете, я верю, что они бы его использовали», — заявил президент.

При этом глава администрации США заявил, что не считает уничтожение центра обогащения урана в Фордо обязательным условием сделки с Ираном.

По словам Трампа, дверь для переговоров с Ираном пока не закрыта, хотя заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас «сложнее, чем раньше».