Армения может прекратить свое существование как государство в ближайшие десятилетия из-за политики главы правительства Никола Пашиняна.

Данную мысль озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Пашинян — авантюрист, игрок. Вся эта история с Арменией движется к своему логическому завершению. Армения с государственностью может исчезнуть в ближайшие десятилетия. <…> А при таком правителе, как Пашинян, будет прекращать свое существование ускоренными темпами», — приводит NEWS.ru его слова.

Он заявил, что Пашинян является «врагом армянского народа». Депутат также отметил «антирусскую» направленность политики премьер-министра Армении. Без России современная Армения «не могла бы существовать», сказал Бородай.