Прошел судебный процесс по кассационной жалобе на приговор, вынесенный в отношении бывшего капитана Каспийской морской нефтяной флотилии Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

В Верховном суде под председательством судьи Таира Кязимова было принято решение, уточняет АПА.

Сообщается, что суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение суда низшей инстанции.

Следует отметить, что Захир Аскеров был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 16 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что в результате мер, принятых в ноябре 2023 года СГБ в целях предотвращения разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Ирана против Азербайджана, а также разоблачения созданной ими шпионской сети, было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, работавший капитаном корабля Каспийской морской нефтяной флотилии, во время получения религиозного образования в иранском городе Гум за материальное вознаграждение был привлечен представителями иранских спецслужб к секретному сотрудничеству. За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в нашей стране, месте и времени учений Военно-морских сил в Каспийском море, грузах, перевозимых на нефтяные платформы.

Напомним, что З.Аскеров совершил госизмену и занимался шпионажем, передавая указанную информацию по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч с этими лицами в Иране. З.Аскеров был арестован в ходе операции, проведенной СГБ Азербайджана в ноябре 2023 года.

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.