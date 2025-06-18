Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху «превзошёл Адольфа Гитлера по масштабам геноцида». При этом он подчеркнул, что не желает ему такой же участи.

«Руки и лбы тех, кто молчаливо наблюдает за действиями Израиля или поддерживает его бесчинства, запятнаны кровью убитых мирных жителей, младенцев и детей», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Иран имеет полное право на самооборону перед лицом «государственного террора» со стороны Израиля, и заверил, что Турция прилагает усилия к прекращению насилия в Газе, Сирии, Ливане, Йемене и «у нашего соседа Ирана».