Израильские запасы ракет-перехватчиков Arrow («Хец»), необходимых для защиты от ударов иранских баллистических ракет, по мере углубления конфликта истощаются и могут закончиться «в ближайшее время».

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Минобороны США.

Комплексы Arrow совместного израильско-американского производства являются одним из ключевых средств перехвата баллистических ракет, если их запасы закончатся, возможности Израиля отражать иранские удары в значительной мере будут подорваны. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает большое беспокойство по этому поводу, учитывая интенсивность обстрелов с иранской стороны.

Газета отмечает, что США в течение весны оказывали помощь еврейскому государству с поставками дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Однако в случае, если боевые действия затянутся, истощение запасов Arrow будет неминуемым, так как длительное время отражать удары баллистическими ракетами в ежедневном режиме невозможно.